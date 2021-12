Premium Het beste van De Telegraaf

Danny Buijs weg bij FC Groningen ondanks transferopbrengst van 35 miljoen euro

Door Jeroen Kapteijns

Danny Buijs: ’Ik denk dat het niet zo’n thema gaat worden in de groep’ Ⓒ ANP/HH

GRONINGEN - FC Groningen heeft besloten na dit seizoen niet verder te gaan met trainer Danny Buijs, wiens contract in de zomer afloopt. De 39-jarige trainer uit Alblasserdam, oud-speler van FC Groningen, is bezig aan zijn vierde seizoen bij de noordelijke club. Dat de wegen zouden gaan scheiden, tekende zich de afgelopen periode al af. Buijs liet zich herhaaldelijk kritisch uit over de koers van de club, die afgelopen zomer flink cashte op de transfermarkt, waardoor de trainer zich opnieuw geconfronteerd zag met een leegloop in zijn selectie.