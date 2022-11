Gakpo redt Oranje met zeldzaamheid: ’Lekker om eens raak te koppen’

„Dit zorgt voor een goed gevoel. We waren er echt naar op zoek, dus heel lekker dat-ie toch nog valt”, aldus de PSV’er, die voor zijn club zelden met het hoofd scoort bij de NOS. „Lekker om weer eens raak te koppen. Ik zag Frenkie (de Jong, red.) goed open draaien, dan is dat voor mij het moment om te lopen. Dan weet je: als ik die bal kan raken zit de keeper meestal mis.”

Over het verdere optreden van Oranje was Gakpo niet heel tevreden. „We waren niet zorgvuldig genoeg aan de bal, ik denk dat we veel beter kunnen. Bij hun balbezit waren we wel goed. We moeten dit goed analyseren en de goede punten meenemen naar de volgende wedstrijd.”