Lewis Hamilton content met straf voor racistische Nelson Piquet: ’Wil de regering bedanken’

Een Braziliaanse rechtbank veroordeelde Piquet, wiens dochter een relatie heeft met Max Verstappen, vorige week tot het betalen van 5 miljoen Braziliaanse reaal, omgerekend bijna 900.000 euro, als „morele schadevergoeding” voor opmerkingen over Hamilton in interviews in 2021 en 2016.

„Ik geloof nog steeds dat we mensen die alleen maar vol haat zitten over het algemeen geen platform moeten geven”, zei de Britse coureur van Mercedes tegen verslaggevers op circuit Albert Park in aanloop naar de Grand Prix van Australië. „Ik ben de Braziliaanse regering erkentelijk. Ik vind het behoorlijk verbazingwekkend wat ze hebben gedaan door iemand ter verantwoording te roepen en mensen te laten zien dat dat niet getolereerd wordt. Racisme en homofobie zijn onaanvaardbaar en er is geen plaats voor in onze samenleving”, aldus Hamilton.

Homofobe opmerkingen

Piquet maakte zijn beledigende opmerkingen over Hamilton onder meer in een podcast die in november 2021 werd opgenomen. Hij gaf daarin zijn mening over de botsing tussen Hamilton en Verstappen in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Piquet gebruikte een woord over Hamilton dat in Brazilië als racistisch wordt beschouwd. In een fragment dat later opdook, maakte de Braziliaan ook homofobe opmerkingen over de Britse coureur.

De inmiddels 70-jarige Piquet (wereldkampioen in 1981, 1983 en 1987) ontkende dat het allemaal zo bedoeld was, maar heeft vorig jaar wel zijn excuses gemaakt aan Hamilton voor zijn „ondoordachte” opmerkingen.