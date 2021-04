PSV liet Rensch door de vingers glippen

„Toen ik 13 was, had ik een stage bij PSV. Dat was geregeld via mijn jeugdtrainer bij VV Unicum in Lelystad. Ik zou vijf trainingen meedoen. Op de laatste dag was er een toernooi, maar bij die wedstrijden werd ik steeds op een positie gezet die niet mijn positie was. Ik ben toen niet aangenomen en kort erna mocht ik stagelopen bij Ajax. Bij de tweede training ben ik gelijk aangenomen. Peter den Otter en Peter van der Veen zeiden dat ik het heel goed had gedaan en dat ik mocht blijven.”

Op 28 november van het vorige jaar debuteerde Rensch uiteindelijk in het eerste van Ajax, toen trainer Erik ten Hag hem in het gewonnen competitieduel bij FC Emmen (0-5) achttien minuten voor tijd liet invallen. Verdeeld over de Eredivisie, KNVB-beker en Europa League kwam Rensch tot dusver twintig officiële duels in actie voor Ajax 1, waarin hij één keer scoorde.

