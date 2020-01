Bayern München zet voormalig trainer een hak

Bayern klimt door de zege naar de tweede plaats op vier punten van koploper RB Leipzig, dat zaterdag Union Berlin met 3-1 had verslagen.

Hertha BSC, met in de basis Javairô Dilrosun, hield in het eigen Olympiastadion een uur stand. Thomas Müller opende daarna de score op aangeven van Ivan Perisic. Een paar minuten later kopte Robert Lewandowski de bal uit de handen van Hertha-doelman Rune Jarstein in het doel, maar zag de treffer worden afgekeurd wegens het hinderen van de keeper.

De Poolse spits kreeg in de 73e minuut een nieuwe poging vanaf elf meter na een overtreding op Leon Goretzka en maakte nu wel de 2-0. Thiago besliste de wedstrijd kort daarop met de 3-0, Perisic bepaalde de eindstand op 4-0.