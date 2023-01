Liverpool verliest van ’reuzendoder’ Brentford, vroege wissel Van Dijk

Liverpool, waar kersverse aankoop Cody Gakpo nog buiten de selectie was gelaten door manager Jürgen Klopp, begon zwak aan het duel. Al binnen twintig minuten zorgde een eigen goal van Ibrahima Konate voor een snelle deceptie.

Yoane Wissa leek het leed in het verloop van de eerste helft flink te verzwaren, maar zag zijn treffer in de 39e minuut door de VAR worden afgekeurd. Lang duurde die teleurstelling niet, want drie minuten later mocht Wissa alsnog juichen: 2-0.

Brentford beleefde een geweldige eerste helft tegen Liverpool. Ⓒ ANP/HH

Schok voor Van Dijk

Reparatiewerkzaamheden waren dus nodig voor Klopp, die in de rust een driedubbele wissel toepaste. Harvey Elliott, Kostas Tsimikas en, een zeldzaamheid, Virgil van Dijk werden verwijderd uit het hulpeloos ogende elftal.

Furieuze hervatting

Klopp zal zijn tactische omzetting ongetwijfeld hebben voorzien van een donderpreek, want Liverpool kwam na rust furieus uit de kleedkamer. Al in de eerste vijf minuten na rust vonden de bezoekers twee keer het net, al werd de prachtige eerste goal van Darwin Nuñez wegens buitenspel afgekeurd. Liverpool lietzich er niet door van de wijs brengen en meldde zich even later via Alex Oxlade-Chamberlain wél op het scorebord.

Brentford leek na die dominante fase van Liverpool met knikkende knieën het restant van het duel tegemoet te gaan, maar al snel zakte het spel van de huidig nummer zes van Engeland weer in tot bedenkelijk niveau. Brentford profiteerde daar op haar beurt nauwelijks van, waardoor Liverpool mocht blijven hopen.

Late nekslag

Die hoop vervloog vijf minuten voor tijd echter definitief, toen Bryan Mbeumo werd weggestuurd en knap afrondde. Hevige protesten aan de kant van Liverpool omdat Mbeumo een duw zou hebben uitgedeeld haalden niets uit, waardoor de eerste zege van Brentford op Liverpool sinds 1938 (!) een feit was.

Brentford klimt met de knappe zege naar plek zeven in de Premier League, op slechts twee punten van Van Dijk en consorten.

Klopp: ’Wissel Van Dijk uit voorzorg’

Na afloop va het duel bleek dat Van Dijk door Klopp uit voorzorg was gewisseld, meldt beIN Sports. De centrale verdediger leek te zijn geslachtofferd na de slechte eerste helft van zijn ploeg, maar had wat last van de spieren in zijn been. Klopp gaf aan geen risico te willen nemen en verklaarde dat de wissel niets te maken had met het spel van de aanvoerder van Oranje. Halverwege stond Liverpool al met 2-0 achter.

„Virgil gaf aan dat zijn spieren wat opspeelden, maar wilde wel verder. Dat durfde ik niet aan”, zei Klopp. „De fysiotherapeuten waren heel blij met mij.”

Over de nederlaag was hij duidelijk: „We hebben te veel kansen gemist, er had meer in gezeten. Ik denk dat hun derde doelpunt had moet worden afgekeurd, maar laten we vooral de oorzaak bij onszelf zoeken.”