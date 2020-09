Max Verstappen kwalificeert zich als vijfde voor GP Italië

De Red Bull-coureur, die vrijdag nog klaagde over een gebrek aan grip en balans, zag hoe Lewis Hamilton (1.18,887) in zijn Mercedes met de pole aan de haal ging. Verstappen kwam 0,908 seconde tekort.

Valtteri Bottas, de teamgenoot van de Britse WK-leider, was 0,069 seconde langzamer en begint de race vanaf plek twee.

Carlos Sainz (+0,808s) ging in zijn McLaren-bolide aan de haal met de derde plek. Sergio Perez (+0,833s) was namens Racing Point goed voor de vierde plek.

Ferrari

Ferrari kwam andermaal dramatisch voor de dag. Vettel was niet voor het eerst dit seizoen de grote schlemiel. De Duitse viervoudig wereldkampioen sneuvelde al in Q1 en start zondag als zeventiende. Leclerc deed het iets beter en zette de dertiende neer.

Sebastian Vettel kan wederom geen potten breken. Ⓒ AFP

„Wat een zooitje”, mopperde Vettel over de boordradio. Hij gooide in de garage boos een onderdeel van het systeem waarmee zijn riemen vastzitten op de grond. De 33-jarige Duitser, bezig aan zijn laatste seizoen in dienst van Ferrari, kwam 0,047 seconde te kort om het tweede deel van de kwalificatie op Monza te halen.

De Ferrari’s missen al het hele seizoen de snelheid om vooraan te kunnen meedoen. Vorige week bij de GP van België op Spa-Francorchamps eindigden Vettel en zijn teamgenoot Charles Leclerc respectievelijk als dertiende en veertiende. Het was het slechtste resultaat van Ferrari in tien jaar.

Filevorming

Net als vorig jaar ging het tijdens de kwalificatie geregeld mis door filevorming. Diverse coureurs kwamen in de slotminuten van de eerste twee sessies in verkeer terecht en konden zodoende geen tijdsverbetering bewerkstelligen.

In de slotsessie besloten alle coureurs heel vroeg, in relatieve rust, hun laatste snelle ronde te rijden.

In 2019 maakten de rijders er juist een potje van. In Q3 was Carlos Sainz destijds de enige die in de dying seconds nog aan een rondje toekwam. De rest kwam pas na het vallen van de vlag over de finish en zag een ultieme laatste poging in rook opgaan.

Lewis Hamilton en Mercedes waren berucht vanwege hun sterke party mode. Ⓒ EPA

Party mode

In Monza moesten de coureurs het voor het eerst dit seizoen doen zonder de bekende party mode, een agressieve motorstand die de auto’s gedurende korte tijd een hogere topsnelheid geeft. De FIA verbood het foefje afgelopen week.

Het deed Mercedes, dat al jaren de sterkste party mode heeft, echter weinig pijn, gezien het nog steeds levensgrote verschil met de concurrentie.

Italië

De race begint zondag om 15.10 uur. De Grand Prix Prijs van Italië is de achtste race van het ingekorte Formule 1-seizoen. Na zeven races is Hamilton de fiere leider met 47 punten voorsprong op nummer 2 Verstappen.

Na de race op Monza, waarbij vanwege corona amper fans aanwezig zijn, blijft het Formule 1-circus in Italië. Volgende week zondag strijkt de koningsklasse voor het eerst in de geschiedenis neer op het circuit van Mugello.

