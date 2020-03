Max Verstappen heeft klik met nieuwe trainer

„Bradley had nog helemaal geen ervaring in de Formule 1, maar dat vond ik niet erg”, aldus Verstappen. „Juist niet, want ik kan dan nog een beetje sturen hoe ik het wil hebben en invullen wat trainen betreft.”

Scanes werkt het hele jaar intensief met Verstappen samen, zowel tijdens de race-weekenden als daarbuiten. „We zijn in de eerste week van januari weer begonnen met trainen. We hebben goed opgeschreven hoe we het gaan aanpakken. Uiteindelijk verandert er niet veel, maar je moet wel even samen een klik krijgen. Ook tijdens het trainen zelf. Dat gaat allemaal goed. Naast de ’normale’ oefeningen ren en fiets ik geregeld. Met wielrennen moet ik wel een beetje uitkijken en niet belachelijk veel kracht gaan zetten. Dan krijg ik te dikke onderbenen.”

