’Na de promotie hadden we een mooi moment samen op het veld’ Justin Hoogma viert bijzonder kampioenschap: ’En nu weer minimaal zeventien jaar in Eredivisie’

Door Jeroen Kapteijns

Nico-Jan Hoogma is met de schaal onderweg naar zijn zoon Justin, die even later een orkaan van gejuich in Almelo zal laten opstijgen na de titel van Heracles. Ⓒ ANP/HH

ALMELO - Als jochie van 6 maakte Justin Hoogma in 2005 het kampioenschap van Heracles Almelo in de Eerste Divisie mee en zag hij hoe zijn vader Nico-Jan Hoogma als aanvoerder de schaal aan het publiek mocht tonen. Vrijdagavond was hij zélf aan de beurt om als captain de schaal voor het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie in ontvangst te nemen en nog wel uit handen van zijn vader, die sinds vorig jaar terug is in Almelo als technisch directeur. „Een heel bijzonder moment voor ons allebei, maar het belangrijkste is dat de club terug is waar die hoort”, aldus de 24-jarige centrumverdediger na het vierde kampioenschap van de Almeloërs in de Eerste Divisie na 1962, 1985 en dus 2005.