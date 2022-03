Timber vervangt Mazraoui als back bij Ajax

De reden voor Ajax-trainer Erik ten Hag om in Alkmaar niet met Rensch te beginnen is het slechte spel van de jonge verdediger tegen Go Ahead Eagles. Ajax verloor in Deventer afgelopen zondag met 2-1 in de Eredivisie. Ook Schuurs speelde allerminst goed, maar krijgt nu toch het vertrouwen.

Op het middenveld ruimt Ten Hag weer een plek in voor Ryan Gravenberch. Dit gaat ten koste van Davy Klaassen. AZ - Ajax begint om 20.00 uur. PSV versloeg woensdagavond de Eagles met 2-1 en staat al in de finale.

Opstelling Ajax: Onana; Timber, Schuurs, Martinez, Blind; Alvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.