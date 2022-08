Basketballers ondanks sterke start onderuit tegen wereldkampioen Spanje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Vijfde plaats ruiter Vrieling in Valkenswaard

21.24 uur: Springruiter Jur Vrieling is tijdens de Global Champions Tour Grand Prix van Valkenswaard op de vijfde plaats geëindigd. De zege ging naar de jonge Ier Michael Pender met HHS Calais. Vrieling maakte met Fiumicino van de Kalevallei een springfout in de barrage.

De wedstrijd in Valkenswaard is de enige Global Champions Tour-wedstrijd op Nederlandse bodem. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan.

Dankzij de vijfde plaats in eigen land is Vrieling naar de vijfde plaats in de tussenstand gestegen.

Basketballers verliezen na sterke start van wereldkampioen Spanje

21.15 uur: De basketballers van Oranje hebben ondanks een sterke start met ruime cijfers verloren van regerend wereldkampioen Spanje. Verrassend genoeg pakte de ploeg van coach Maurizio Buscaglia in het eerste kwart een 20-6-voorsprong, maar al in het tweede kwart kwam Spanje langszij en ook op voorsprong. In de rest van de WK-kwalificatiewedstrijd liep de uitploeg in Almere uit naar 86-64.

Jito Kok en Worthy de Jong waren de meest trefzekere spelers aan Nederlandse kant met respectievelijk 16 en 11 punten. Bij Spanje, de wereldkampioen van 2019, scoorde Dario Brizuela er 13.

Oranje blijft zonder overwinning laatste staan in de poule. Woensdag werd met 77-66 verloren in Georgië. Spanje is koploper.

De Europese kwalificatie bevindt zich in de tweede fase, waarin 24 ploegen strijden om twaalf tickets voor het WK, dat in 2023 plaatsvindt in drie landen: de Filipijnen, Japan en Indonesië. De eerste drie uit de groepen van zes kwalificeren zich voor het WK.

Griekspoor en Brouwer dinsdag in actie op US Open

21.13 uur: Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer komen dinsdag in actie op de US Open. In het Arthur Ashe Stadium maakt Venus Williams die dag haar opwachting tegen de Belgische Alison Van Uytvanck.

Griekspoor speelt de tweede wedstrijd op baan 6. Hij neemt het op tegen de Argentijn Federico Coria. Om 17.00 uur Nederlandse tijd wordt er op baan 6 eerst een vrouwenwedstrijd gespeeld.

Brouwer speelt bij zijn debuut op een grandslamtoernooi op baan 8 tegen de Fransman Adrian Mannarino. Het is de derde en laatste partij op die baan, na een vrouwenwedstrijd en een duel uit het mannentoernooi.

Ook Carlos Alcaraz, Rafael Nadal en Naomi Osaka spelen dinsdag op de hoofdbaan van de US Open, het grandslamtoernooi dat maandag begint.

Samsonova met WTA-titel naar US Open

20.52 uur: De Russische tennisster Ljoedmila Samsonova heeft in aanloop naar de US Open het WTA-toernooi van Cleveland op haar naam geschreven. In de finale had de nummer 45 van de wereld weinig problemen om zich te ontdoen van de als zevende geplaatste Aljaksandra Sasnovitsj uit Belarus. In 72 minuten werd het 6-1 6-3.

Voor de 23-jarige Samsonova is het haar derde titel. In 2021 was ze de beste op het grastoernooi van Berlijn en drie weken geleden zegevierde ze in Washington.

De US Open begint maandag.

Feyenoord met Hancko en Danilo tegen FC Emmen

19.38 uur: Feyenoord begint met David Hancko en Danilo aan de thuiswedstrijd tegen FC Emmen. De 24-jarige Hancko, een verdediger uit Slowakije, werd eerder deze week overgenomen van Sparta Praag. Hij vormt het hart van de defensie met aanvoerder Gernot Trauner.

Voorin heeft Feyenoord-trainer Arne Slot gekozen voor Patrik Walemark, Javairô Dilrosun en Danilo. Laatstgenoemde was een twijfelgeval omdat hij vrijdag op de training een tik had gekregen.

De Poolse middenvelder Sebastian Szymanski moet van Slot op de bank plaatsnemen.

De aftrap in De Kuip is om 20.00 uur.

Waterpolosters op EK veel te sterk voor Kroatië

19.07 uur: De Nederlandse waterpolosters zijn het Europees kampioenschap in Split begonnen met een ruime zege op Kroatië. Het gastland werd door de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis met liefst 22-6 verslagen. De periodestanden waren 7-0 7-3 5-1 en 3-2. Topschutters bij Oranje waren Sabrina van der Sloot en Kitty Lynn Joustra, met ieder vier doelpunten.

Zondag volgt de tweede groepswedstrijd. Tegenstander is dan Hongarije, de nummer 3 van het EK van 2020 en de nummer 2 van het afgelopen WK. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Griekenland, Roemenië en Duitsland. Oranje pakte eerder deze zomer brons op het WK.

Bondscoach Doudesis vond vooral dat zijn ploeg goed aan de wedstrijd was begonnen. „We hebben de tegenstander meteen onder druk gezet en dat tot het einde toe vol kunnen houden”, sprak de Griek, die met zijn ploeg een drukke zomer achter de rug heeft. Op 2 juli eindigde het WK. Na twee weken vakantie begon al weer de voorbereiding op het EK waarin zijn ploeg onder meer een toernooi op Sardinië afwerkte. „Het is een lang seizoen, het was zaak de speelsters af en toe rust te geven. We willen hier opnieuw goed presteren, elke dag minder fouten maken en met een tevreden gevoel afsluiten.”

Volleyballers beginnen WK met 3-0-zege op Egypte

15.53 uur: De Nederlandse volleyballers zijn het wereldkampioenschap in Ljubljana begonnen met een overtuigende overwinning. Het team van bondscoach Roberto Piazza was in drie sets te sterk voor Egypte, de enige tegenstander in de groepsfase die onder Oranje staat op de wereldranglijst. De setstanden waren 25-17, 25-22 en 25-16.

Maandag neemt Oranje het op tegen Argentinië, twee dagen later is Iran de tegenstander in de laatste groepswedstrijd. De beste twee ploegen uit de zes poules plaatsen zich, net als de vier beste nummers 3, voor de knock-outfase.

Piazza was het duel begonnen met het zestal Bennie Tuinstra, Wessel Keemink, Michaël Parkinson, Fabian Plak, Nimir Abdelaziz en Thijs ter Horst, aangevuld met libero Robbert Andringa. Oranje liep na een gelijk op gaand begin uit naar 17-12 om bij 24-17 het eerste setpunt te benutten. Ook in de tweede set duurde het even voordat Oranje afstand nam. Het verschil bleef klein, maar dankzij een aanval door het midden via Parkinson werd het 2-0.

In de derde set kende Nederland halverwege een wat slordige fase, maar liep het team onder leiding van Abdelaziz daarna toch ver weg van de Egyptenaren, die kort voor het WK bondscoach Gido Vermeulen hadden zien opstappen. Bij het tweede wedstrijdpunt was het raak.

„Met 3-0 beginnen is altijd lekker. We waren nog niet op ons best, maar de winst is het belangrijkste”, vertelde Abdelaziz, met 21 punten topschutter bij Oranje. „We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. De start is perfect maar nu komen er twee moeilijke duels aan.”

García houdt voormalig roeister Kraak van wielerzege af

14.55 uur: Voormalig toproeister Amber Kraak heeft zaterdag net naast haar eerste grote zege als wielrenster gegrepen. De renster van Jumbo-Visma, die vorig jaar debuteerde op de fiets, eindigde als tweede in de Classic Lorient Agglomération - Trophée Ceratizit, een wedstrijd uit de WorldTour in het Franse Plouay.

De Spaanse Mavi García was in de sprint net te sterk voor Kraak, met wie ze een kilometer voor de streep was weggereden uit een kopgroep. Voor de ervaren García (38) was het haar vierde zege van het seizoen. De Australische Grace Brown werd derde.

Kraak (28) had op de laatste helling, Le Lezot, kort voor de finish nog geprobeerd alleen weg te komen. García bracht de groep terug, waarna het tweetal in de slotkilometer alsnog wegreed.

Kraak won in april de Limburg Volta Classic. Tot 2019 maakte ze deel uit van de nationale roeiselectie. Ze werd onder meer wereldkampioen onder 23 jaar in de lichte dubbeltwee.

Trainer Xavi rekent zondag op aanwinst Koundé bij Barcelona

13.16 uur: Jules Koundé kan zondag zijn debuut maken voor FC Barcelona in het thuisduel met Real Valladolid. Volgens zijn trainer Xavi is de Franse verdediger speelgerechtigd.

FC Barcelona nam Koundé eerder deze zomer voor zo’n 50 miljoen euro over van FC Sevilla. Maar trainer Xavi mocht hem nog niet opstellen omdat Barcelona dan de financiële regels van La Liga zou overtreden.

Xavi gaat ervan uit dat Barcelona nu wel aan alle voorwaarden heeft voldaan om Koundé te mogen opstellen. Barcelona heeft in de eerste twee speelronden 4 punten verzameld.

Arndt en Donovan van Team DSM met corona uit Vuelta

12:05 uur Nikias Arndt heeft de Ronde van Spanje verlaten. De Duitse wielrenner van Team DSM heeft corona en gaat zaterdag niet meer van start voor de achtste etappe. Ook zijn ploeggenoot Mark Donovan heeft positief getest op corona. De Brit deelt tijdens de Vuelta een kamer met Arndt.

Samsonova en Sasnovitsj naar finale in Cleveland

10:11 uur De finale van het tennistoernooi van Cleveland gaat tussen Ljoedmila Samsonova en Aliaksandra Sasnovitsj. De Russin rekende in de halve eindstrijd binnen een uur af met de Amerikaanse Bernarda Pera (6-1 6-2).

Sasnovitsj had het een stuk lastiger met de Française Alizé Cornet. De speelster uit Belarus won na bijna drie uur in drie sets: 6-7 (5) 7-5 6-3.

Samsonova kan in Cleveland voor de derde keer een WTA-toernooi winnen. Sasnovitsj gaat na drie verloren finales voor haar eerste eindzege op het hoogste niveau.