Volleyballers beginnen WK met 3-0-zege op Egypte

15.53 uur: De Nederlandse volleyballers zijn het wereldkampioenschap in Ljubljana begonnen met een overtuigende overwinning. Het team van bondscoach Roberto Piazza was in drie sets te sterk voor Egypte, de enige tegenstander in de groepsfase die onder Oranje staat op de wereldranglijst. De setstanden waren 25-17, 25-22 en 25-16.

Maandag neemt Oranje het op tegen Argentinië, twee dagen later is Iran de tegenstander in de laatste groepswedstrijd. De beste twee ploegen uit de zes poules plaatsen zich, net als de vier beste nummers 3, voor de knock-outfase.

García houdt voormalig roeister Kraak van wielerzege af

14.55 uur: Voormalig toproeister Amber Kraak heeft zaterdag net naast haar eerste grote zege als wielrenster gegrepen. De renster van Jumbo-Visma, die vorig jaar debuteerde op de fiets, eindigde als tweede in de Classic Lorient Agglomération - Trophée Ceratizit, een wedstrijd uit de WorldTour in het Franse Plouay.

De Spaanse Mavi García was in de sprint net te sterk voor Kraak, met wie ze een kilometer voor de streep was weggereden uit een kopgroep. Voor de ervaren García (38) was het haar vierde zege van het seizoen. De Australische Grace Brown werd derde.

Kraak (28) had op de laatste helling, Le Lezot, kort voor de finish nog geprobeerd alleen weg te komen. García bracht de groep terug, waarna het tweetal in de slotkilometer alsnog wegreed.

Kraak won in april de Limburg Volta Classic. Tot 2019 maakte ze deel uit van de nationale roeiselectie. Ze werd onder meer wereldkampioen onder 23 jaar in de lichte dubbeltwee.

Trainer Xavi rekent zondag op aanwinst Koundé bij Barcelona

13.16 uur: Jules Koundé kan zondag zijn debuut maken voor FC Barcelona in het thuisduel met Real Valladolid. Volgens zijn trainer Xavi is de Franse verdediger speelgerechtigd.

FC Barcelona nam Koundé eerder deze zomer voor zo'n 50 miljoen euro over van FC Sevilla. Maar trainer Xavi mocht hem nog niet opstellen omdat Barcelona dan de financiële regels van La Liga zou overtreden.

Xavi gaat ervan uit dat Barcelona nu wel aan alle voorwaarden heeft voldaan om Koundé te mogen opstellen. Barcelona heeft in de eerste twee speelronden 4 punten verzameld.

Arndt en Donovan van Team DSM met corona uit Vuelta

12:05 uur Nikias Arndt heeft de Ronde van Spanje verlaten. De Duitse wielrenner van Team DSM heeft corona en gaat zaterdag niet meer van start voor de achtste etappe. Ook zijn ploeggenoot Mark Donovan heeft positief getest op corona. De Brit deelt tijdens de Vuelta een kamer met Arndt.

Samsonova en Sasnovitsj naar finale in Cleveland

10:11 uur De finale van het tennistoernooi van Cleveland gaat tussen Ljoedmila Samsonova en Aliaksandra Sasnovitsj. De Russin rekende in de halve eindstrijd binnen een uur af met de Amerikaanse Bernarda Pera (6-1 6-2).

Sasnovitsj had het een stuk lastiger met de Française Alizé Cornet. De speelster uit Belarus won na bijna drie uur in drie sets: 6-7 (5) 7-5 6-3.

Samsonova kan in Cleveland voor de derde keer een WTA-toernooi winnen. Sasnovitsj gaat na drie verloren finales voor haar eerste eindzege op het hoogste niveau.