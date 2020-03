Bizot keept in ArenA ondanks overlijden vader

Bizot sloot pas op de dag van de wedstrijd aan bij de groep, omdat op zaterdag de uitvaart van zijn vader was. „Als je dan zo’n wedstrijd kunt spelen... En doordeweeks in Linz ook al. Het is ontzettend knap dat je dat in zo’n moeilijke situatie voor elkaar kunt krijgen”, vond de AZ-trainer.

In de aanloop naar de duels met LASK Linz en Ajax sprak Slot met Bizot over het al dan niet in actie komen. „Hij was er zelf heel duidelijk in, dat hij wilde en kon spelen. Als je ziet wat Marco voor seizoen heeft, dan is het heel logisch: dat je dan als trainer zegt: ik stel je op.”

De ontlading bij Bizot was vooral groot na de 0-2. Kort voordat Oussama Idrissi de wedstrijd definitief in Alkmaars voordeel besliste, had Bizot Ajax van de gelijkmaker afgehouden door een kopbal van Nicolas Tagliafico met een schitterende redding te pareren.

