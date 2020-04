Bernie Ecclestone: ’Hamilton wint ook ingekort F1-seizoen’

De voormalig Formule 1-baas ziet liever dat er een streep door het seizoen gaat, maar toch deelt hij zijn mening over een eventuele herstart van de koningsklasse van de autosport. In gesprek met BBC-radio tipt Ecclestone Lewis Hamilton als wereldkampioen. „Lewis wint toch wel. Het maakt hem niet uit hoeveel races er gereden worden. Of het er nu zestien of twintig zijn.”

Hamilton was voor het seizoen 2020 weer torenhoog favoriet om aan het einde van de rit met de meeste punten bovenaan de ranglijst te staan. Als de Brit zijn zevende wereldtitel in de wacht zou slepen, dan evenaart hij het record van Michael Schumacher, die zichzelf ook zeven maal tot wereldkampioen kroonde.

De vraag is echter wanneer de coureurs weer in hun bolides mogen stappen en in welke hoedanigheid. Een sterk ingekorte kalender, met veel minder races is een mogelijkheid. Mocht Hamilton dan - als het seizoen ten einde is - opnieuw met de trofee in zijn handen staan, dan doet dat volgens Ecclestone geen afbreuk aan de prestaties van de Mercedes-coureur. „Als hij de titel wint, dan zal het ook op die manier in de geschiedenisboeken ingaan. Sterker nog, hij zal alle races winnen ook.”

Toch plaatst Ecclestone een kleine kanttekening. „Het zal niet het mooiste wereldkampioenschap zijn.”