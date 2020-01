Kamminga opnieuw snel op 100 meter schoolslag

Kamminga zwom eerder in de week in Shenzhen al een Nederlands record (58,61) op de 100 meter schoolslag en kwam nu tot 58,95. „Weer een mooie 58’er. Ik ging er vol voor en heb super genoten”, meldde de zwemmer, die alleen de Chinees Zibei Yan (58,83) voor zich moest dulden.

Kromowidjojo

Ranomi Kromowidjojo finishte als tweede op de 100 meter vrije slag (53,52) en werd derde op de 100 meter vlinderslag (59,17). Samen met Michael Andrew, Andrei Minakov en Wang Jianjiahe won ze de 4x100 meter vrije slag mixed estafette. „Een succesvolle dag”, reageerde ze vanuit Peking. „De vrije slag ging een stuk beter en ik ben blij met de tijd op de vlinderslag. Als kers op de taart behield ik mijn ongeslagen status op de estafette.”

Op de 100 meter vrije slag (53,81) werd Femke Heemskerk derde en in de estafette tweede. „Ik had op iets meer gehoopt, maar het was hetzelfde niveau als in Shenzhen.” Kira Toussaint werd derde op de 50 meter rugslag (28,22) en met het estafetteteam. Ook de 200 meter rugslag (2.15,03) leverde haar een derde plaats op.