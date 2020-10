‘Elke dag stond voor Kiki Bertens in teken van pijn’

Kiki Bertens werd op Roland Garros in de vierde rond uitgeschakeld. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Het nieuws over de achillespeesoperatie van Kiki Bertens heeft een negatieve en een positieve kant. De Nederlandse nummer 9 van de tenniswereld komt minimaal drie maanden niet in actie en zal in januari niet aan de Australian Open meedoen. Maar de kans is nu wel groot dat Bertens komend voorjaar van de klachten af is die haar al jaren achtervolgen.