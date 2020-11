Alexander Zverev beleeft dramatisch jaar

Alexander Zverev Ⓒ BSR Agency

Het zijn verwarrende tijden voor de Duitse tennisvedette Alexander Zverev (23). Sportief boekte hij dit jaar een aantal succesjes, maar zijn privéleven is een chaos. De ene ex kondigt aan dat ze zijn baby draagt, een andere ex meldt dat hij haar vorig jaar mishandelde. En ook de rest van 2020 stond bol van controverses voor het nummer zeven van de wereld. Een overzicht.