Giri naar vijfde plek wereldranglijst na eindzege Tata Steel Chess

Afgelopen weekeinde passeerde hij op Tata Steel Chess de Oezbeek Nodirbek Abdoesattorov tijdens de laatste speelronde in het klassement.

Giri heeft nu 2780 punten. De Noor Magnus Carlsen voert de lijst nog altijd aan met 2852 punten.

De vijfde plek is niet de hoogste klassering ooit voor Giri. In januari 2016 was hij al eens de mondiale nummer 3, zijn hoogste positie ooit.