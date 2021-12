FC Twente verslaat PEC Zwolle en klimt naar vierde plaats in Eredivisie

Jans zag hoe zijn ploeg weinig medelijden had met de club die hij ooit naar winst van KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal leidde. PEC Zwolle staat met zes punten troosteloos onderaan in de Eredivisie. Sparta Rotterdam, de nummer voorlaatst, heeft twaalf punten.

Dimitrios Limnios bracht FC Twente op voorsprong (0-1). Vlak voor rust verdubbelde Manfred Ugalde de score na slecht verdedigen bij de thuisploeg. Virgil Misidjan nam in de 52e minuut het laatste beetje hoop van de spelers van PEC Zwolle op een goed resultaat weg. Misidjan droeg vorig seizoen nog het shirt van PEC.

Het had er nog even van weg dat Misidjan buitenspel stond toen hij scoorde. Maar de arbitrage oordeelde dat verdediger Bram van Polen van PEC zich niet mocht onttrekken aan het spel door over de lijn te stappen, in een poging Misidjan buitenspel te zetten. Samir Lagsir scoorde in de voorlaatste minuut nog voor PEC.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie.