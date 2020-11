Sergio Ramos houdt vieze smaak over aan recordinterland

De 34-jarige Ramos passeerde Gianluigi Buffon, de Italiaanse doelman die 176 interlands speelde. De Portugees Cristiano Ronaldo is de nummer 3 van het klassement met 169 optredens voor de nationale ploeg. Iker Casillas, voormalig doelman van Spanje, heeft twee interlands minder dan Ronaldo.

Ramos is ook nog in de race voor het wereldrecord, dat nu nog in handen is van Ahmed Hassan. De Egyptenaar speelde 184 duels voor zijn nationale ploeg. Ramos debuteerde in 2005 in de Spaanse nationale ploeg tijdens een gewonnen duel met China: 3-0.

Penalty

Overigens gaat zijn recordinterland voor Ramos niet de boeken in als de meest plezierige voor hem. Na een uur spelen miste hij een strafschop, zijn inzet werd gestopt door de Zwitserse goalie Yann Sommer.

De Zwitserse ploeg kreeg enkele uren voor het duel met Spanje te maken gekregen met twee coronagevallen. Verdediger Silvan Widmer en de conditietrainer uit de staf van bondscoach Vladimir Petkovic testten positief. Zaterdagmiddag werden alle spelers en stafleden nogmaals getest, met louter negatieve uitslagen. Het duel met Spanje kon daarom doorgaan.

België rekent tegen Engeland op Lukaku

De Belgische bondscoach Roberto Martínez rekent zondag tegen Engeland op spits Romelu Lukaku. De topscorer van Internazionale trainde de afgelopen dagen individueel vanwege lichte klachten. „Alles is onder controle, we zijn positief gestemd over zijn speelkansen”, zei Martinez.

Lukaku fungeerde in de laatste competitiewedstrijd van Inter voor de interlandperiode tegen Atalanta Bergamo (1-1) als invaller. De Belg had de twee duels daarvoor gemist vanwege een spierblessure. Lukaku, met 55 doelpunten in 87 interlands de topscorer aller tijden van de ’Rode Duivels’, sloeg woensdag de oefeninterland tegen Zwitserland over. Zonder de spits won de ploeg van Martinez in Leuven met 2-1.

Met 9 punten uit vier wedstrijden gaat België aan kop in groep 2 van de A-divisie in de Nations League. De Belgen hebben 2 punten meer dan Engeland en Denemarken, de tegenstanders van zondag en komende woensdag in Leuven. Martinez hoopt tegen de Denen te kunnen beschikken over aanvoerder Eden Hazard, die vanwege een coronabesmetting nog steeds in quarantaine zit.

Bonucci haakt geblesseerd af bij Italië

Leonardo Bonucci is er niet bij als Italië, groepsgenoot van Oranje, het opneemt tegen Polen in de Nations League. De ervaren Juventus-verdediger heeft te veel last van een spierblessure en is afgehaakt bij de nationale ploeg.

„Ik wilde hier koste wat kost zijn, maar helaas gaat het niet gebeuren”, vertelde Bonucci. „Ik heb alles geprobeerd en de pijn de afgelopen dagen verbeten. Al in de wedstrijd tegen Lazio in het laatste half uur voelde ik ongemak. De pijn is blijven toenemen, ik ben gedwongen af te haken.”

Het is nog onduidelijk of de 33-jarige Bonucci ook de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina van woensdag moet missen.