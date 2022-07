Pogacar geeft niet op: ’Er volgen betere dagen om aan te vallen’

„Ik heb het geprobeerd, maar ik wist dat het moeilijk zou worden vandaag”, aldus Pogacar. „Het was er vandaag gewoon de dag niet voor. Het was geen slechte dag, maar ook geen perfecte dag. Er volgen betere dagen om aan te vallen.”

Pogacar waagde op weg naar Foix zelfs in de afdaling even zijn kans. „Dalen is niet mijn specialiteit”, zei hij. „Ik heb de etappes van woensdag en donderdag verkend, ik heb een idee van de afdalingen. Maar ik ben hier niet echt in thuis en het lijkt me nog steeds beter om het verschil te maken op de beklimmingen dan in de afdalingen. Dat wordt niet echt mijn strategie.”

De resterende vijf dagen moet Pogacar een achterstand van 2.22 zien goed te maken op Vingegaard.