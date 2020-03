Barça-doelman Ter Stegen bekent: ’Ik heb geen verstand van voetbal’

„Ik kijk niet veel voetbal”, bekent de Duitse doelman van FC Barcelona, „behalve als er goede wedstrijd zijn of als er iemand meespeelt die ik ken. Soms vragen ze me hoe een speler heet en dan heb ik geen idee.”

„Later als we video’s bekijken, realiseer ik me dat ik precies weet wie het is. Ik herinner me beter hoe ze bewegen op het veld, hoe ze trappen of waardoor ze opvallen. Het is een beetje vreemd, het overkomt me als we de tegenstanders analyseren.”

Frenkie de Jong

Ter Stegen signaleert een opvallend verschil tussen de Spaanse en Duitse voetbalfans. „Camp Nou is uniek. De mentaliteit is totaal anders dan die van Duitsland. Daar zingen mensen veel meer en draait het om de ploeg. De Barça-fans waarderen individuele acties veel meer. Het is alsof ze een andere smaak hebben en daar hou ik van. Ik vind het bijvoorbeeld leuk als Frenkie de Jong iets doet en de mensen daarvan genieten en daarvoor juichen.”