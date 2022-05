’Schmidt wil Mario Götze meenemen naar Benfica’

De PSV-trainer is erg te spreken over de 29-jarige creatieve middenvelder, die dit seizoen twaalf goals en elf assists heeft verzorgd voor PSV. Onlangs stak hij nog uitgebreid de loftrompet over Götze. „Mario is in een grote vorm. Wat hij op het veld laat zien, is topkwaliteit. Zowel qua voetbal als qua fysiek. Hij is een van de spelers die met de meeste intensiteit speelt. En ook mentaliteit is het top wat hij laat zien. Zeker ook in de grote wedstrijden, zoals de bekerfinale, maar ook als de situatie lastig is, zoals in de laatste wedstrijd tegen SC Cambuur. We kunnen op hem rekenen. Niet alleen vanwege zijn goals. Hij is echt in topvorm.”

Götze heeft meermaals aangegeven, dat de aanwezigheid van Schmidt voor hem de reden was om naar Eindhoven te komen. Het contract van Götze loopt nog wel twee jaar door bij PSV, maar hij kan voor een vast bedrag vertrekken. Het zou daarbij gaan om een bedrag rond de 4 miljoen euro. Het salaris van Götze drukt zwaar op de begroting bij PSV en is volgens Jornal de Noticias ook een struikelblok voor Benfica.

Stefan Ortega

Ook een tweede naam op het wensenlijstje van Schmidt is niet onbekend in Eindhoven. Volgens Jornal de Noticias wil Schmidt de selectie versterken met een meevoetballende doelman en zou hij daarvoor graag Stefan Ortega aantrekken. De 29-jarige doelman van Arminia Bielefeld was in de winterstop in beeld bij PSV, toen sprake was van een mogelijk vertrek van Yvon Mvogo, maar uiteindelijk zette de interesse in Ortega niet door. Volgens de Portugese krant zou Schmidt nu alsnog met Ortega willen gaan werken.

Behalve Götze is ook Eran Zahavi nauw verbonden met Schmidt, die de spits goed kende vanuit de Chinese competitie, waar hij werkzaam was bij Beijing Guoan. De naam van Zahavi is echter (nog) niet gevallen in Portugal. Het contract van de spits loopt na dit seizoen af en PSV heeft de verbintenis inmiddels formeel opgezegd. In theorie zou de club alsnog met Zahavi in zee kunnen gaan, maar dat is weinig waarschijnlijk.

Het salaris van Zahavi drukt zwaar op de begroting, terwijl hij om privé-redenen Nederland de rug toe wil keren. De PSV-spits was eerder met zijn gezin woonachtig in Amsterdam, waar de familie Zahavi bij afwezigheid van de spits slachtoffer werd van een gewelddadige overval en later werd er ook nog ingebroken in hun huis. Naar aanleiding van die laatste gebeurtenis was in de winterstop sprake van een vertrekwens van Zahavi, die uiteindelijk besloot het seizoen toch af te maken in Eindhoven. Zahavi is momenteel samen met Cody Gakpo clubtopscorer van PSV in de Eredivisie met tien goals en heeft dit seizoen in totaliteit 19 goals en 11 assists verzorgd.