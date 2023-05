Bayer Leverkusen laakt speelwijze AS Roma: ’Walgelijke manier’

„We hebben het niet verdiend om uitgeschakeld te worden door een club die niets met voetbal te maken heeft”, zei middenvelder Nadiem Amiri. „Ik vraag me oprecht af hoe dit mogelijk is. Hoe zij vandaag en vorige week hebben gespeeld. Iedere bal ging lang, dat is toch geen voetbal? Dat zo’n club in de finale staat, is waanzin. Aan de andere kant zijn wij er zelf niet in geslaagd om in twee wedstrijden te scoren, dat is ook de waarheid.”

Walgelijk

AS Roma verzekerde zich van het doelpuntloze gelijkspel door onder meer het spel te vertragen en blessures werden gesimuleerd. „Het is jammer, maar je weet dat in een halve finale op dit niveau een speelstijl als deze wordt beloond. Dit is zuur, heel erg zuur. Ook voor het voetbal. Maar we moeten onze tegenstander feliciteren. Zij hebben op een walgelijke manier hun doel bereikt. Ik ben eerlijk gezegd trots op de groep”, liet Kerem Demirbay bij RTL optekenen.

AS Roma wordt gecoacht door José Mourinho, die in 2017 de Europa League al wist te winnen met Manchester United. Ook won hij met zowel Porto als Internazionale de Champions League. Vorig jaar was hij met AS Roma de beste in de Conference League.

Brein

„Hij is anders, hij laat je beseffen hoe belangrijk de wedstrijd is. We kwamen hier en iedereen wist wat ze moesten doen”, zei AS Roma-captain Lorenzo Pellegrini over zijn coach. „We studeren, we bereiden ons voor en we kijken video’s. Vooral in Europa zie je wat de coach ons brengt. Mourinho is het brein achter onze persoonlijkheid.”