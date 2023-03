Jon Dahl Tomasson stunt met Blackburn Rovers in FA Cup: ’Ongelofelijke avond’

„Het was een ongelofelijke avond”, zei de Deense trainer na afloop. Hij was vooral erg content met het feit dat zijn spelers zijn plan ’perfect uitvoerden’ tegen een ’heel goede tegenstander’. Om te vervolgen tegenover het aanwezige journaille uit Leicester. „Voor de club was dit een geweldige avond. Ik heb mijn spelers gevraagd om dapper aan de bal te zijn tegen een Premier League-team als Leicester. Zij hebben onlangs Tottenham Hotspur nog met 4-1 verslagen.”

Tomasson, in het verleden onder meer speler van Feyenoord, Heerenveen en AC Milan, zag zijn ploeg erg comfortabel aan de bal zijn. „In balbezit waren we goed, een en soms twee keer raken. De bal snel verplaatsen op dat goede veld daar. Zo kwamen we tot kansen. Zonder bal waren we scherp. Eigenlijk hadden we het al tegen het einde beslist moeten hebben, maar toen werden we nerveus.”

Wedstrijd gewonnen op veld én de tribune

Volgens de Deen mogen zijn spelers ’extreem trots’ zijn. „Het is geweldig voor de club en de spelers die weer een nieuw hoofdstuk voor deze geweldige club hebben bijgeschreven. We wonnen de wedstrijd op het veld, maar ook op de tribune, waar de fans geweldig waren.”

Blackburn staat dus momenteel vierde in het Championship, een plek die rechtgeeft op de play-offs voor promotie naar de Premier League. In Blackburn is men zeer te spreken over de prestaties van Tomasson, die met een zeer jonge selectie nu dus de kwartfinale van de FA Cup behaalde én zicht heeft op de Heilige Graal in het Engelse voetbal: de Premier League. En dat met een selectie die ’maar’ pak ’m beet 67 miljoen euro waard is.

Voetballen, pub en werk

Na twee sensationele landstitels in Zweden met Malmö FF stuwt hij nu Blackburn Rovers terug naar de top. Tomasson kan weinig geld investeren, hij moet het doen met vooral jonge talenten, wat huurspelers en zijn eigen voetbalideeën. Zo liet hij eerder in een interview met De Telegraaf al weten dat hij veel van Peter Bosz opgestoken heeft. „Peter staat voor aanvallend, dominant voetbal. Daar houd ik ook van. Er zitten best veel Nederlandse elementen in hoe ik wil spelen. Dit was heel interessant.”

De voormalig aanvallende middenvelder geniet van het Britse voetbal, zo gaf hij toen ook aan. „In dit land gaat het bij de mensen om drie dingen. Ze gaan naar het voetballen, ze gaan naar de pub en ze gaan naar hun werk. En eigenlijk ook in die volgorde.”