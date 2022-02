Premium Het beste van De Telegraaf

Roger Schmidt en zijn team grote winnaar van speelronde Kortsluiting helpt PSV in ’vechtwedstrijd’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Mauro Junior maakte zondagmiddag indruk. Ⓒ PROSHOTS

ROTTERDAM - Dankzij een moment van kortsluiting bij Arno Verschueren is PSV de grote winnaar van dit speelweekeinde geworden. De ploeg van Roger Schmidt had 54 minuten lang niks in te brengen tegen een superscherp Sparta, totdat de Belgische middenvelder voor een idiote tackle de rode kaart incasseerde. De 1-0 achterstand werd in een mum van tijd omgebogen in een 2-1 zege, waarmee PSV optimaal profiteerde van het puntenverlies van koploper Ajax én nummer 3 Feyenoord.