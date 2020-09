Verstappen: ’Het is gewoon geen goed weekeinde’

„Het is gewoon geen goed weekeinde”, foeterde Verstappen, die op het circuit van Monza genoegen moest nemen met een teleurstellende vijfde plaats.

Het verschil met polesitter Lewis Hamilton was bijna een tel. Om precies te zijn 0,908 seconde.

Ook Carlos Sainz van McLaren en Sergio Perez van Racing Point waren sneller dan de Nederlander van Red Bull Racing.

„Ik heb alles geprobeerd. Ik heb gereden met weinig, medium en veel downforce. Ik heb zelfs de balans helemaal omgegooid, maar ik kwam elke keer op de zelfde rondetijd uit. Niks hielp. Dat geeft aan dat het qua balans gewoon niet goed zit”, analyseerde Verstappen voor de camera van Ziggo Sport.

„We gingen dit seizoen in met het idee dat we met Mercedes gingen vechten, maar nu staan we achter een McLaren en een Racing Point. Dat is gewoon niet goed. We gaan in de race vechten voor plek drie, maar dat is natuurlijk niet waarom ik hier ben. Dus dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit.”