KNGU krijgt gelijk: turncoach Vincent Wevers niet naar Tokio

„In de arbeidsovereenkomst van Wevers staat als een van de taken opgenomen: lid van begeleidingsteam van grote evenementen. Het hof vindt dat dit niet betekent dat Wevers het recht heeft om altijd als begeleider mee te gaan naar grote evenementen”, staat te lezen in het vonnis. „Dat geldt zeker bij de Olympische Spelen, omdat het aantal door NOC*NSF uitgegeven accreditaties voor het begeleidingsteam beperkt is. De KNGU is uiteindelijk verantwoordelijk voor de samenstelling van het begeleidingsteam.”

„Deelname aan het begeleidingsteam is geen overeengekomen arbeidsvoorwaarde. De sportbond is verantwoordelijk voor de samenstelling van het begeleidingsteam. De sportbond heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de coach niet in het begeleidingsteam op te nemen. Het besluit is niet in strijd met de norm van goed werkgeverschap.”

Wevers is als bondstrainer in dienst van de KNGU persoonlijk coach van onder anderen zijn dochter Sanne en Lieke Wevers, die deel uitmaken van de olympische ploeg. Maar naar Wevers wordt (net als naar tientallen andere turncoaches) ook onderzoek gedaan door het Instituut Sportrechtspraak naar aanleiding van meldingen over grensoverschrijdend gedrag in het verleden. Daarom wil de KNGU hem (net als andere persoonlijke coaches die bij het ISR onder de loep liggen) niet opnemen in de olympische begeleidingsstaf.

Wevers spande met succes een kort geding aan omdat volgens hem de begeleiding van ’zijn turnsters’ niet goed over te dragen is wegens de details in zijn werkwijze en de veiligheid. Hij kreeg van de kantonrechter in Zutphen gelijk, maar het gerechtshof oordeelt dus dat de turnbond heeft recht heeft om Wevers niet in de olympische staf op te nemen.

Marieke van der Plas, directeur KNGU, is onmiskenbaar tevreden met het vonnis: „Het hof heeft ons gehoord, de eerdere uitspraak bestudeerd en de beslissing genomen het eerdere vonnis te vernietigen. Het hof heeft daarmee in dit hoger beroep onze argumentatie - voor de olympische coachstaf die in april is samengesteld – onderkend. Dat betekent dat onze huidige coachstaf door kan gaan op de ingeslagen weg. Al onze inspanningen zijn erop gericht de sporters zo rustig en zo geconcentreerd mogelijk naar de Spelen te laten gaan.”

De turnbond had in april al besloten dat de olympische staf voor de Nederlandse vrouwenturnsters zal bestaan uit bondscoach Bram van Bokhoven, de Amerikaanse Aimee Boorman en José van der Veen.