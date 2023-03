El Yaakoubi niet langer aanvoerder Excelsior na incident rond OneLove-campagne

El Yaakoubi zorgde ook voor ophef door voorafgaand aan de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen SC Cambuur, op zondag 19 maart, niet te poseren met zijn teamgenoten bij een OneLove-banner. Zijn handelen leidde tot veel discussie. „Het niet plaatsnemen achter de grote OneLove-banner tijdens de teamfoto heeft hierbij, zowel intern als extern, voor veel ruis en onbegrip gezorgd en daardoor zijn we voor zowel de club als de speler in een positie terechtgekomen die voor allebei niet wenselijk is”, meldt Excelsior in een verklaring.

De club benadrukt dat de ontstane discussie „haaks staat op alle uitgangspunten en kernwaarden die wij als club hanteren en hoog in het vaandel hebben staan.” „De OneLove-actie, hoe goed ook bedoeld, heeft zaken op scherp gezet. Mensen tot iets dwingen is nooit de weg”, valt te lezen in de verklaring. „Daarom hebben we in het belang van de club, de speler en sportieve doelstelling die we samen hebben, gezamenlijk besloten de aanvoerdersband elders binnen het team te beleggen. Zodat zowel club als speler zich vrij en comfortabel voelt in de rol die zij hebben in de maatschappij. Deze keuze doet niks af aan de belangrijke rol die Redouan als persoon, mens en professional vervult binnen de kleedkamer en op het veld.”

Excelsior zegt het besluit bewust even voor zich uit te hebben geschoven. De wedstrijd waarin El Yaakoubi weigerde de band te dragen, is al negen dagen geleden. „Afgelopen dagen hebben we heel bewust even afstand van de situatie genomen om niet vanuit emotie of onbegrip te handelen op een onderwerp dat, helaas, zo beladen is. Hierin hebben we de tijd genomen om samen aan tafel te gaan om begrip te creëren voor elkaars standpunten”, aldus de club.

Tijdens een eerdere OneLove-campagne dit seizoen speelde El Yaakoubi ook al met een aangepaste aanvoerdersband. Ook Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü weigerde de speciale aanvoerdersband tweemaal te dragen tijdens speelronden waarin aandacht werd gevraagd voor de campagne. Kökcü is wel aanvoerder gebleven bij de koploper van de Eredivisie.