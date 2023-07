Ricardo Pepi stelt fans PSV nog enigszins tevreden

EINDHOVEN - De fans van PSV waren niet blij met het elftal dat ze bij de Lichtstadderby tegen Eindhoven (3-1 winst) voorgeschoteld kregen. Trainer Peter Bosz had de meeste van zijn beoogde basisspelers rust gegeven. Geen Luuk de Jong dus, Joey Veerman, Noa Lang of andere coryfeeën. Wat restte was het optreden van een handvol jeugdspelers en de kennismaking van spits Ricardo Pepi met de eigen aanhang.

Ricardo Pepi Ⓒ ANP/HH