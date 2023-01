PSV bij Fortuna met Madueke in basis

Madueke start voorin aan de rechterkant en Anwar El Ghazi opnieuw aan de linkerkant. Aanvoerder Luuk de Jong is de spits.

Philipp Max is ziek en ontbreekt in de selectie van PSV. Phillipp Mwene neemt zijn positie als linksback over. De verdediging is verder ongewijzigd in vergelijking met de vorige competitiewedstrijd, tegen Sparta Rotterdam (0-0).

Bekijk ook: PSV al bezig met vervanger Madueke

Bekijk ook: Waarom wereldkampioen Chelsea plots Madueke wil halen

Middenvelder Joey Veerman moet genoegen nemen met een rol als reserve. Trainer Ruud van Nistelrooy kiest op het middenveld voor Ibrahim Sangaré, Erick Gutiérrez en Xavi Simons.

PSV klimt bij een zege op Fortuna van de vierde naar de tweede plaats in de Eredivisie.