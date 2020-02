Ajax beloont Botman met contract tot medio 2023

Sven Botman is namens SC Heerenveen te sterk voor Clint Essers van Fortuna Sittard. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Ajax heeft Sven Botman (20) beloond voor de reuzenstappen die hij op huurbasis bij SC Heerenveen maakt. De centrale verdediger stond tot de zomer van 2022 onder contract in Amsterdam en bereikte op hoofdlijnen een akkoord over een nieuwe verbintenis tot medio 2023. „Ik wilde graag bijtekenen als Ajax een plan met me had en dat bleek er te zijn”, aldus de blije Botman. „Van de zomer keer ik terug, waarna ik in de voorbereiding en gedurende het seizoen als volwaardig lid van de A-selectie een eerlijke kans krijg om me te bewijzen.”