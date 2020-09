Bas Dost belangrijk bij zege Eintracht Frankfurt

De Nederlandse aanvaller zorgde voor het tweede doelpunt van de bezoekers in de Duitse hoofdstad. Frankfurt heeft na twee duels in de Bundesliga nu 4 punten.

Dost scoorde in de 37e minuut. Hij deed dat met het hoofd, na een voorzet van Daichi Kamada. Eintracht Frankfurt leidde op dat moment al, omdat André Silva na een half uur al een strafschop had benut. Sebastian Rode tekende in de tweede helft voor de 3-0. Met een eigen doelpunt zorgde Martin Hinteregger voor het enige Berlijnse succes.

Dost werd na ruim een uur vervangen. Bij de thuisclub viel Deyovaisio Zeefuik meteen na rust in. Daishawn Redan deed dat in de slotfase, Karim Rekik bleef op de bank.