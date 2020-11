Max Verstappen en Lewis Hamilton snakken naar luisterend oor

Verstappen in gesprek met Lewis Hamilton die zondag vanaf pole start in Bahrein. Ⓒ AP

SAKHIR - Max Verstappen was tijdens de kwalificatiesessie voor de Grand Prix van Bahrein de enige die de Mercedes-coureurs enigszins kon volgen. Dat gebeurde even later ook in verbale zin, toen de Nederlander en wereldkampioen Lewis Hamilton samen hun onvrede uitten over bandenleverancier Pirelli.