UEFA stelt onderzoek in naar racisme jegens Zlatan Ibrahimovic

De wedstrijd vond plaats op 18 februari in het Marakana-stadion van de Servische hoofdstad Belgrado en volgens media ter plaatse werden spelers met een Kroatische achtergrond racistisch bejegend. Het ging om Mario Madzukic en Ante Rebic. Ook Ibrahimovic moest het ontgelden. Hij is een Zweed, maar heeft Bosnische roots. Het is onduidelijk van wie de beledigingen afkomstig waren. In het stadion zat geen publiek.

Rode Ster zou wel zijn verontschuldigingen hebben aangeboden aan de beledigde voetballers.