Sport Kort: 1000 mensen per dag welkom op Roland Garros

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: 1000 fans per dag welkom op Roland Garros

00.04 uur: Bij het grandslamtoernooi van Roland Garros zijn per dag maximaal 1000 mensen welkom. Dat is inclusief alle tennissers, begeleiding en organisatoren. „We zullen bij Roland Garros dezelfde regels toepassen als elders. We gaan terug van 5000 naar 1000 mensen”, aldus de Franse premier Jean Castex donderdag.

Nu het coronavirus in Frankrijk weer oplaait, werd woensdag besloten het aantal mensen bij evenementen terug te brengen. Die maatregel gaat vanaf maandag in. Roland Garros is al bezig met kwalificatiewedstrijden. Daarom was niet helemaal duidelijk of die maatregel ook daar zou gelden.

Het hoofdtoernooi van Roland Garros begint zondag.

Voetbal: Liverpool haalt uit in League Cup

23.05 uur: Liverpool en Manchester City hebben de vierde ronde van de League Cup gehaald. Liverpool won uit met 2-7 van Lincoln City. Manchester City was met 2-1 te sterk voor Bournemouth.

Virgil van Dijk deed alleen de eerste helft mee bij Liverpool. Georginio Wijnaldum ontbrak in de selectie. Sepp van den Berg bleef op de reservebank zitten. Curtis Jones en Takumi Minamino scoorden allebei twee keer voor Liverpool.

Phil Foden maakte in de 75e minuut het winnende doelpunt voor Manchester City. Oranje-international Nathan Aké was reserve.

CAS heft levenslange schorsingen Russische biatletes op

20.40 uur: Het hof van sportarbitrage CAS in Lausanne heeft de levenslange schorsingen van twee Russische biatletes opgeheven. Voor Olga Viloechina en Jana Romanova betekent dit eerherstel.

Het duo zat in de Russische ploeg die zilver won op de 4x6 kilometer aflossing bij de Olympische Spelen van Sotsji in 2014. Viloechina won ook nog eens individueel zilver op de 7,5 kilometer sprint.

Het tweetal werd in 2017 gestraft voor vermeend dopinggebruik. Ze zouden deel hebben uitgemaakt van het wijdverbreide dopingsysteem in Rusland, dat op de Spelen in Sotsji een dieptepunt beleefde toen bekend werd dat er was geknoeid met de urinemonsters in het dopinglab.

De biatletes vochten hun schorsingen met succes aan bij het CAS. Het sporttribunaal oordeelde dat dopinggebruik door Viloechina en Romanova nooit is bewezen en alleen maar op vermoedens berustte. Voor het CAS reden om de schorsingen op te heffen en hun prestaties op de Spelen van Sotsji geldig te verklaren.

Wielersport: Ook geen wereldbekerveldrit in Koksijde

15:58 uur Na de veldrit om de wereldbeker van Diegem gaat ook de cross van Koksijde komend seizoen niet door. Het bestuur van de Belgische gemeente besloot vanwege de stijgende coronacijfers geen toestemming te geven voor het altijd druk bezochte wielerevenement. De veldrit van Koksijde zou worden verreden op 22 november. Eerder werd Diegem al van de kalender gehaald, zodat er nu nog negen veldritten om de wereldbeker overblijven. Daarvan zijn er twee in Nederland: in Hulst en in Hoogerheide.

"De veldrit is door een beslissing van het college van Koksijde afgelast", legt organisator Jan Deramoudt uit. Hij hoopt nog op een verplaatsing naar een latere datum. "Het kan, maar ook dat kan alleen met goedkeuring van het lokale bestuur." Vorig jaar won Mathieu van der Poel de cross van Koksijde, net als de twee jaar ervoor. Vooralsnog begint de strijd om de wereldbeker op 1 november met de cross van het Belgische Overijse.

Zaalhockey: WK met een jaar uitgesteld vanwege coronavirus

10.47 uur: Het wereldkampioenschap zaalhockey, dat in februari in het Belgische Luik zou worden gehouden, is met een jaar uitgesteld. Dat besluit is het gevolg van de onzekerheden rond het coronavirus, zo melden de internationale hockeybond FIH en de Belgische hockeybond. Het betreft zowel een titelstrijd voor mannen- als vrouwenteams.

„Omdat niet alle teams kunnen reizen, niet alle kwalificatietoernooien zijn afgerond, de aanwezigheid van toeschouwers ongewis is, maar vooral ook om de gezondheid van alle betrokkenen te beschermen, is dit de enige optie”, zei Thierry Weil, directeur van de FIH.

Het zou het zesde WK indoor zijn, de vorige editie was in 2018 in Berlijn. Daar veroverden Oostenrijk (mannen) en Duitsland (vrouwen) de titel.

Wielrennen: Spratt mist WK door val in Giro Rosa

10.19 uur: Terwijl Annemiek van Vleuten nog twijfelt over al dan niet deelnemen aan de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in Imola, heeft Amanda Spratt de knoop doorgehakt. De Australische heeft moeten afzeggen. Spratt was net als haar ploeggenote Van Vleuten betrokken bij een valpartij vorige week donderdag in de Giro Rosa. Daarvan is ze niet voldoende hersteld. Spratt pakte de afgelopen twee jaar zilver en brons op de wereldtitelstrijd. De wegwedstrijd bij de WK is zaterdag.

„Het doet zeer om af te moeten zeggen voor dit WK”, verklaart ze. „Mijn schouder is voldoende hersteld, maar als gevolg van een hersenschudding heb ik meer tijd nodig. De WK waren een groot doel en mijn vorm was goed. Maar ik moet me ook gelukkig prijzen dat er mensen om me heen zijn die waken over mijn gezondheid”, aldus Spratt.

Spratt, die normaal rijdt voor Mitchelton-Scott, wordt in de Australische wegploeg vervangen door de ervaren Tiffany Cromwell.

Basketbal: Miami op 3-1 in Conference Finals

07.31 uur: Miami Heat is in de Amerikaanse basketbalcompetitie nog maar één zege verwijderd van de NBA Finals. Heat won in Orlando mede dankzij de 20-jarige ’rookie’ Tyler Herro met 112-109 van Boston Celtics. Daarmee nam de ploeg uit Miami een 3-1-voorsprong in de eindstrijd van de Eastern Conference.

De Amerikaanse twintiger Herro was goed voor 37 punten en is daarmee de jongste speler in de geschiedenis die in de Conference Finals minimaal 30 punten voor zijn rekening neemt. In 2009 was Derrick Rose de laatste die als 20-jarige minimaal 35 keer scoorde in de play-offs.

De winnaar van de Eastern Conference Finals neemt het in de NBA Finals op tegen de winnaar van de Western Conference. In de Western Conference Finals leidt Los Angeles Lakers met 2-1 tegen Denver Nuggets.

Vorig jaar ging de titel in de NBA naar Toronto Raptors.

PSV en Willem II actief in derde voorronde Europa League

07.10 uur: PSV en Willem II azen op deelname aan de laatste voorronde van de Europa League. De Eindhovense club moet zien af te rekenen met NS Mura. De wedstrijd in Murska Sobota begint om 19.00 uur. Voor PSV is het dit seizoen de eerste wedstrijd op het Europese toneel. Bij winst in Slovenië wacht PSV in de play-offs een uitduel op donderdag 1 oktober tegen Rosenborg BK (Noorwegen) of Alanyaspor (Turkije).

Willem II begint in eigen stadion vanaf 21.00 uur aan de wedstrijd tegen Rangers FC, de Schotse club van manager Steven Gerrard. De Tilburgers wonnen een ronde eerder in Luxemburg overtuigend van Progrès Niederkorn (0-5). Indien de ploeg van trainer Adrie Koster de zware opdracht tegen de Rangers tot een goed einde brengt, speelt het op 1 oktober opnieuw thuis tegen Galatasaray, de Turkse club van onder anderen Ryan Babel en Ryan Donk, of Hajduk Split uit Kroatië.

De loting voor het hoofdtoernooi is op 2 oktober bij de UEFA in Nyon. Feyenoord en AZ zijn al zeker van deelname aan de groepsfase van de Europa League.

Bekijk ook: Bert Konterman gunt Willem II Europese stunt tegen andere grote liefde Rangers FC

Bayern München en Sevilla strijden om Europese Supercup

07.05 uur: Bayern München en Sevilla strijden donderdagavond vanaf 21.00 uur in Boedapest om de Europese Supercup. De Duitse kampioen won vorige maand de Champions League, Luuk de Jong bezorgde Sevilla met twee doelpunten in de finale tegen Internazionale (3-2) de eindzege in de Europa League.

Bayern München begon het nieuwe seizoen in Duitsland afgelopen week met een klinkende overwinning op Schalke 04: 8-0. Joshua Zirkzee, de 19-jarige Nederlandse spits van de ’Rekordmeister’, viel in de slotfase in. „Natuurlijk is Bayern de favoriet”, zei De Jong, in de beslissende fase van de Europa League de held van Sevilla. „Maar we hebben een kans en daar gaan we voor.”

De Europese voetbalbond laat bij de wedstrijd in de Puskás Aréna in de Hongaarse hoofdstad voor het eerst weer publiek toe, zij het wel in beperkte mate. Ongeveer één derde van het stadion, waar ruim 67.000 mensen in kunnen, mag gebruikt worden. Zeker in Duitsland zijn er nogal wat zorgen, omdat Boedapest vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen onlangs werd aangeduid als risicogebied.

Vorig jaar ging de Supercup naar Chelsea, dat Champions League-winnaar Liverpool via strafschoppen versloeg.

Van der Breggen en Van Dijk gaan voor goud in tijdrit op WK

07.00 uur: De WK wielrennen in Italië beginnen donderdag met de individuele tijdrit voor vrouwen. Met Anna van der Breggen en Ellen van Dijk, de vervangster van de geblesseerde Annemiek van Vleuten, heeft Nederland twee kanshebbers op eremetaal.

De WK zouden eigenlijk in Zwitserland worden gehouden, maar zijn als gevolg van de coronacrisis verplaatst naar Italië. Alleen de elitemannen en -vrouwen komen daar in actie. De tijdrit, met start en finish op het racecircuit van Imola, gaat over 31,7 kilometer. De mannen strijden vrijdag om de wereldtitel tijdrijden, in het weekeinde zijn de wegwedstrijd voor de vrouwen (zaterdag) en mannen (zondag).

Van Dijk veroverde in 2013 de wereldtitel op de tijdrit en heeft ook al zilver (2016) en brons (2018) gepakt. Van der Breggen eindigde op vier van afgelopen vijf WK’s steeds als tweede, in 2017 en 2018 achter Van Vleuten. Vorig jaar in Engeland werden de Nederlandse wielrensters afgetroefd door de Amerikaanse Chloé Dygert.

De tijdrit start om 14.40 uur, de laatste vrouw wordt rond 16.30 uur aan de finish verwacht.