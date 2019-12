Toekomst moet uitwijzen hoe zwaar Russische sport wordt getroffen

Hoofdkantoor van het Russisch Olympisch Comité Ⓒ EPA

De natie Rusland is door het wereld-antidopingagentschap WADA voor vier jaar verbannen van de grote sportevenementen. Maar dat betekent niet dat er geen Russische atleten meer op het hoogste niveau in actie zullen komen. Sporters uit Rusland die kunnen aantonen dat ze ’schoon’ zijn, mogen onder neutrale vlag in actie komen. Het komt er eigenlijk vooral op neer dat de Russische vlag en het Russische volkslied tijdens grote sportevenementen gaan ontbreken.