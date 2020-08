Dick Advocaat plaatst vraagtekens: ’Stranden vol en stadion leeg?’

Dick Advocaat kijkt tijdens Feyenoord-Sparta eens rond in de Kuip. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Feyenoord-trainer Dick Advocaat heeft zijn vraagtekens geplaatst bij de wijze waarop in Nederland op dit moment wordt omgegaan met betaald voetbal. „De stranden zijn vol en het stadion is bijna leeg”, aldus de voormalig bondscoach, die met zijn club voor het eerst in 154 dagen in actie kwam.