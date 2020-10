Spelers en trainer PSV: ’Niet spelen is géén optie’

Voor de KNVB én UEFA zijn de twee al weer speelgerechtigd, na een eerdere besmetting met het coronavirus.

„We moeten de regels volgen en die respecteren”, zegt Schmidt. „Hoe lastig het ook is.” Hendrix: „Als je dertien spelers hebt, waarvan er één een doelman is, dan moet je spelen. Dat hebben we momenteel en we gaan de best mogelijke prestatie leveren morgen.”

Schmidt ziet deze periode als een uitdaging voor zichzelf. „Het is mijn taak om het team goed voor te bereiden. Dat is een uitdaging voor mij, want over 24 uur moet er een team staan dat klaar is om te vechten voor de overwinning, noodzakelijk na de nederlaag tegen Granada. Ons doel is om de knock-outfase te bereiken, daarvoor zijn we hier en na de nederlaag van vorige week hebben we een overwinning echt nodig.”

De motivatie is er, zegt Hendrix. „We moeten het laten zien als team en ik kan je zeggen dat er morgen een op en top gemotiveerde ploeg staat, dat vol voor de drie punten gaat strijden.”

PSV mist al zeven spelers wegens het coronavirus. Dat staat los van Zahavi en Teze.

