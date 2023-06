Rit in Ronde van Zwitserland fors ingekort na vallende rotsmassa

Video

Na azc-uitspraak Bloemendaal: 'Zij rijden allemaal in Porsches!'

De kogel is door de kerk: de gemeente Bloemendaal gaat toch vluchtelingen opvangen. De gemeenteraad stemde hier woensdagavond mee in, maar een groep inwoners was de afgelopen tijd fel tegen het besluit. Jeroen Holtrop peilt de stemming in het villadorp.