’Geweldige dag voor Sloveense wielrennen’

„Het is een geweldige dag voor het Sloveense wielrennen”, zei Roglic nadat hij en Pogacar met een ruime voorsprong aankwamen op de slotbeklimming Los Machucos. „Het was een heel lastige dag vandaag, met een supersteile slotklim. Maar ik begin me steeds beter te voelen”, zei de kopman van de Nederlandse ploeg. „We moeten de focus blijven houden, dan maken we een goede kans. Weer een dag minder tot de finish in Madrid, maar er komen nog genoeg lastige dagen aan.”

’Bij beste klimmers’

Ploegleider Addy Engels zag een ijzersterke Roglic, maar stelde ook vast dat de hele ploeg in orde was. „Primoz heeft al getoond dat hij de beste tijdrijder is. Nu bewijst hij ook tot de betere klimmers te behoren. Het is super om te zien dat hij nog meer tijd pakt op zijn concurrenten.” Roglic pakte 27 seconden op Alejandro Valverde en Nairo Quintana en zelfs 1.01 minuut op Miguel Angel Lopez.

Engels vond het ook geen probleem dat Roglic de etappezege aan Pogacar gunde. „We hebben namelijk één groot doel hier. Daarom is de tijdwinst belangrijker dan de ritzege. Madrid is nog ver, maar we doen nu heel goede zaken.”