Gündogan zit Ten Hag dwars in finale FA Cup

De FA Cup-finale kende een sensationele start. Ilkay Gündogan opende al na twaalf seconden de score voor Manchester City. De wedstrijd op Wembley tussen het Manchester United van Erik ten Hag en de stadsrivaal was pas net onderweg, toen de bal pardoes voor de voeten van de Duitser viel. De middenvelder twijfelde niet, haalde weergaloos uit en maakte de snelste goal in de Engelse bekerfinale ooit.

Bekijk hier de beelden.

Na de veelbelovende openingsfase zakte het duel wat weg, maar na ruim een half uur spelen stond het weer gelijk. Na een handsbal van Jack Grealish legde de scheidsrechter de bal op de stip. Dit buitenkansje was prima besteed aan Bruno Fernandes: 1-1. Arbiter Paul Tierney floot aanvankelijk niet voor een penalty, maar wees alsnog naar de stip toen hij op advies van de videoscheidsrechter de beelden had bekeken.

Weer Gündogan

Het was opnieuw Gündogan die City aan de leiding bracht. Na zes minuten in de tweede helft belandde een volley van de Duitse middenvelder achter doelman David de Gea: 2-1. Hij leek de bal niet eens zuiver te raken, maar De Gea zag zijn schot pas laat aankomen. De bal stuiterde net over de knie van verdediger Raphaël Varane van United het doel in.

Bekijk de tweede treffer van Gündogan

Gündogan had bijna een hattrick te pakken. Hij dacht te scoren uit een rebound, maar er ging een streep door zijn treffer wegens buitenspel. United begon steeds meer aan te dringen op zoek naar de gelijkmaker. Zo schoot Alejandro Garnacho maar net naast. Ook Wout Weghorst, die in de 78e minuut in het veld kwam, wist het verschil niet te maken. In de extra tijd had United er nog bijna een verlenging uitgesleept, maar de ploeg van Ten Hag wist niet te profiteren van chaos bij het City-doel.

Vlak voor tijd mocht Nathan Aké nog zijn opwachting maken bij City.

Erik ten Hag geeft zijn spelers instructies tijdens een drinkpauze. Ⓒ Pro Shots

Ondanks het verlies in de finale van de FA Cup kan Ten Hag terug kijken op een geslaagd eerste seizoen. De ex-trainer van Ajax wist zich te kwalificeren voor de Champions League komend seizoen en hij veroverde de League Cup.

City won de FA Cup, het belangrijkste bekertoernooi van Engeland, voor de zevende keer. De landskampioen kan het voetbaljaar nog mooier maken als Internazionale volgende week wordt verslagen in de eindstrijd van de Champions League.