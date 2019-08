Ajax bevestigt vertrek Schöne naar Genoa

De transfer van de middenvelder hing al geruime tijd in de lucht, maar vrijdagmiddag meldde Ajax pas dat het een akkoord had bereikt met de Italiaanse club.

De inmiddels 33-jarige Schöne speelde sinds 2012 bij Ajax, dat hem overnam van NEC. Daarvoor speelde de Deen bij De Graafschap en sc Heerenveen. Met Ajax werd Schöne drie keer landskampioen: in 2013, 2014 en 2019. In 2019 won hij ook de KNVB-beker. In 287 officiële wedstrijden voor Ajax was hij 64 keer trefzeker.

Schöne had nog een contract voor een jaar. Hij werd eerder deze week op de luchthaven van Genua al enthousiast begroet door de fans van zijn nieuwe club. In een boodschap op sociale media neemt hij afscheid van Ajax