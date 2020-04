Crouch ziet Ziyech in voetsporen Hazard treden bij Chelsea

„Ik denk dat hij de Premier League gaat verrijken. Dat denk ik echt”, aldus Crouch tegenover BT Sport.

„Het is geweldig om hem te zien spelen, vooral omdat hij vrijwel altijd zijn stempel op het spel van zijn ploeg weet te drukken. Ik houd van dat soort spelers. Bovendien heeft Ziyech een fantastisch linkerbeen en een zeer goede techniek. Bij Ajax speelde hij in een jong en dynamisch team en bij Chelsea komt hij in een vergelijkbaar elftal terecht.”

Hakim Ziyech viert zijn treffer tegen Chelsea. Ⓒ Reuters

Crouch rekent erop dat Ziyech meteen een basisplaats krijgt van trainer Frank Lampard. Ook omdat buitenspelers Pedro en Willian mogelijk nog vertrekken uit Londen. „Ik denk dat Ziyech direct een basisplek krijgt en onmiddellijk van grote waarde zal zijn voor Chelsea.”

Verder vooruitkijkend denkt Crouch zelfs dat Ziyech de heldenstatus van Eden Hazard op Stamford Bridge kan benaderen. „Misschien niet onmiddellijk, maar hij heeft zeker de kwaliteiten om daarbij in de buurt te komen.”

Met name spits Tammy Abraham gaat garen spinnen bij het aantrekken van Ziyech, verwacht Crouch. „Als ik hem was, zou ik mijn vingers aflikken bij de gedachte aan alle assists die Ziyech kan gaan geven.”