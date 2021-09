US Open-winnaar Daniil Medvedev komt naar tennistoernooi Rotterdam

De 25-jarige Medvedev verloor zowel vorig jaar als dit jaar in de openingsronde in Ahoy. In 2019 haalde hij de laatste vier en in 2018 reikte hij tot de kwartfinale.

De bekendmaking van de komst van Medvedev volgt anderhalve dag na zijn grootste succes. Medvedev voorkwam zondag op de US Open dat Novak Djokovic zijn 21e grandslamtitel pakte. Hij versloeg de Servische nummer een van de wereld met 6-4 6-4 6-4.

Het toernooi, dat in Rotterdam wordt gehouden, vindt plaats van 5 tot en met 13 februari 2022. Toernooidirecteur Richard Krajicek: „Na het bijzondere toernooi zonder publiek, kijken we er dubbel naar uit om in februari de tennisfans weer te mogen begroeten in Ahoy. Het hele organisatieteam popelt om er, op en om de baan, een geweldig tennisfeest van te maken.”