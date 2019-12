Loterijwinnaar Colin Weir koopt Schotse club en overlijdt vijf weken later

Na een kort ziekbed blijkt hij te zijn overleden, meldt Partick Thistle. Het voetbalsprookje van Weir komt hiermee heel snel op een brute manier ten einde. „Diep bedroefd moeten we helaas bevestigen dat onze grote fan Colin Weir eerder vandaag is overleden. Namens iedereen bij Partick Thistle gaat onze liefde en steun uit naar familie en vrienden van Colin in deze moeilijke tijden.”

De Schot scheidde eerder dit jaar nog van zijn vrouw Chris.

Toen hij in 2011 ’de megajackpot’ won, besloot hij te stoppen met werken. Weir wilde ’alleen nog maar leuke dingen doen’. Partick Thistle hoorde daar zeker bij. Hij kocht zich voor een onbekend bedrag in en verwierf een meerderheidsbelang van 55 procent in de club. Echter wilde hij zich totaal niet bemoeien met de dagelijkse gang van zaken. Sterker nog, zijn meerderheidsbelang deed hij kosteloos over aan Thistle For Ever, een fanclub in oprichting. In maart 2020 zouden dan de aandelen in handen komen van de fans.

Weir zette de jeugdopleiding van de laagvlieger uit de Schotse divisie opnieuw op. Een gedeelte van het het stadion Firhill Stadium draagt de naam van Colin Weir. Ook wilde hij een nieuw trainingscomplex bouwen. Zelf zal hij het in ieder geval nooit gaan meemaken.