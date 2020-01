Terpstra en Keisse nemen de leiding in Ahoy

Het duo nam in de tweede koppelkoers een ronde voorsprong op de concurrentie. Terpstra en Keisse wonnen de zesdaagse in Ahoy samen al drie keer, in 2013, 2014 en 2015.

Keisse ontbrak daarna op de zesdaagse in Rotterdam omdat zijn programma dat niet toeliet. Nu zijn de 37-jarige Belg en de 2 jaar jongere Noord-Hollander weer herenigd op de piste in Ahoy. „Iljo is gewoon de allerbeste zesdaagserenner van de afgelopen jaren”, aldus Terpstra, die vorig jaar zegevierde met de Fransman Thomas Boudat.

Wim Stroetinga en Yoeri Havik staan na de eerste avond op de tweede plaats. Zij hebben 70 punten, 20 meer dan Terpstra en Keisse, maar wel met een ronde achterstand. Het Belgische duo Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande neemt de derde plaats in met 58 punten.