Steeds meer aanwijzingen voor Tour in september

De mededeling van het departement van de Haute-Savoie volgt na het nieuws van het Franse dagblad Dauphiné Libéré van dinsdag dat de Tour van 29 augustus tot 20 september wordt verreden.

De Ronde van Frankrijk stond eigenlijk voor 27 juni tot en met 19 juli op de agenda. Maar vanwege de coronacrisis zijn alle grote evenementen in Frankrijk tot half juli verboden. Organisator ASO heeft de nieuwe data voor de Ronde van Frankrijk nog niet bevestigd.

De verplaatsing van de Tour heeft ook gevolgen voor de Ronde van Spanje. De Vuelta staat nu nog van 14 augustus tot en met 6 september op het programma, met een start in Utrecht en finish in Madrid. De Ronde van Spanje begint met een ploegentijdrit in Utrecht. De tweede etappe leidt de renners van Den Bosch naar Utrecht. Breda heeft de start en de finish van de derde etappe weten te bemachtigen.