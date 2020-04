Verplaatsing Tour komt hard aan bij Nederlandse organisatie Vueltastart

Dat ’feest’ gaat voorlopig niet door nu de Spaanse rittenkoers verhuist naar vermoedelijk oktober/november.

„Natuurlijk is dit even iets wat we moeten verwerken. Wij waren er klaar voor om in het weekend van 14, 15 en 16 augustus een groot feest te vieren in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Maar de coronacrisis heeft de hele sportwereld deze zomer op zijn kop gezet en dit treft ons nu ook. We zijn niet het enige sportevenement dat verschoven wordt of mogelijk verschoven wordt”, reageert Van Hulsteijn, in 2015 al betrokken bij de start van de Tour in Utrecht. Zonder nieuwe datum - ergens eind oktober naar verwachting - moet hij voorlopig afwachten.

De Tour wordt verreden van 29 augustus tot en met 20 september. Na de WK in het Zwitserse Aigle-Martigny (20-27 september) volgt eerst nog de Giro d’Italia en pas dan is het tijd voor de Vuelta. Van Hulsteijn: „Een concrete datum is er echter niet, dus wat dat betreft moeten we nog even afwachten. Zodra we een nieuwe datum krijgen, zullen we de consequenties hiervan moeten onderzoeken. Dit betekent dat we samen met de startsteden Utrecht, Den Bosch en Breda en de provincies Noord-Brabant en Utrecht zullen bespreken welke mogelijkheden er liggen. Maar ook voor de 31 andere doorkomstgemeenten moet dit kunnen en voor alle andere betrokkenen.”

Het wordt een zware klus, weet Van Hulsteijn. „Er spelen ontzettend veel factoren mee in zo’n onderzoek. Welke andere evenementen zijn er op dat moment, hoeveel politie-inzet is er beschikbaar... En bij een evenement dat op de openbare weg plaatsvindt, zoals de Vuelta, is het ook van belang te onderzoeken welke infrastructurele werken gaande zijn.”

Eenmaal verplaatst is het vervolgens afwachten hoe de coronamaatregelen tegen die tijd, met name in Nederland en Spanje, nog van toepassing zijn. „Het is vanwege de coronacrisis niet alleen een kwestie van de UCI, maar ook van de nationale overheden. Net als met andere evenementen moeten we afwachten wat hierin geadviseerd of besloten wordt. Wij volgen te allen tijde de adviezen en richtlijnen van de centrale overheden”, aldus Van Hulsteijn.