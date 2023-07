Leeuwinnen zetten grote stap richting achtste finale WK na zuinige zege op Portugal

Rond de duizend Nederlandse fans, velen woonachtig in Nieuw-Zeeland, waren getuige van de overwinning. Het overgrote deel had vanuit het centrum van de stad deelgenomen aan de beroemde Oranjemars. Zij waren niet voor niets naar het stadion gemarcheerd, zo zou later blijken.

Voor Van der Gragt, die na het WK haar kicksen aan de wilgen hangt en bij de vrouwenafdeling van AZ als technisch manager aan de slag gaat, was het haar dertiende interlandgoal in 103 interlands. Verdedigend speelde de veteraan eveneens een dijk van een partij.

Lieke Martens die die nu ook de naam van haar kersverse man Benjamin van Leer op haar rug draagt. Ⓒ Rico Brouwer/Soccrates

Martens-Van Leer

Jonker, als hoofdcoach debuterend op een groot toernooi, had zijn ploeg in de meest logische formatie het veld ingestuurd. Dus met Esmee Brugts en Victoria Pelova als wingbacks, Jackie Groenen, Jill Roord en Daniëlle van de Donk op het middenveld en Lineth Beerensteyn en Lieke Martens als koppeltje voorin.

Martens speelde voor de eerste keer met Martens-Van Leer op haar shirt sinds zij deze zomer met de oud-doelman Benjamin van Leer in het huwelijk trad. De fluwelen technicus stond aan de basis van de openingstreffer van Oranje, in de dertiende minuut. De spits van Paris Saint-Germain speelde Beerensteyn vrij, die op haar beurt via een Portugees overschoot. Uit de corner van Sherida Spitse kopte Stefanie van der Gragt gedecideerd de 1-0 in de lange hoek.

Video-ref

De VAR moest er overigens aan te pas komen om er voor te zorgen dat Nederland officieel op voorsprong kwam, aangezien de Oekraïense grensrechter aanvankelijk oordeelde dat Jill Roord hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan.

Scheidsrechter Kateryna Monzul werd echter door de ‘video-ref’ naar het beruchte schermpje geroepen en gaf de goal alsnog aan Oranje. Dat riep ze gemakshalve ook nog even om in het stadion, een noviteit op een WK. Opvallend: Van der Gragt scoorde vorig jaar eveneens met een kopbal tegen de Portugezen, toen in de zestiende minuut.

Danielle van de Donk legt aan voor een schot. Ⓒ Rico Brouwer/Soccrates

Hoofdschuddend

Nog voor er een half uur gespeeld was, had Jill Roord de voorsprong moeten verdubbelen, maar de schaduwspits kopte uit de tweede Nederlandse hoekschop van dichtbij over. Hoofdschuddend liep de kersverse aanwinst van Manchester City terug naar haar positie. Martens zag een paar minuten later na een knappe dribbel een schot gekraakt.

Oranje wilde nog voor rust doordrukken en zette aan. Beerensteyn knokte zich naar een voorzet, die door Van de Donk werd ingekopt, maar de inzet miste kracht. Vlak voor rust kreeg Beerensteyn uit de kluts nog een kans, maar haar schot ging een half metertje naast. 1-0 was de ruststand, waarbij de Zuid-Europeanen geen enkele kans hadden gecreëerd.

Late wissel

Oranje leek het zich onnodig moeilijk te maken door Portugal in leven te laten. Zo schoot Van de Donk, volledig vrij, van dichtbij recht in de handen van Ines Pereira. Wat een kans. Aan de overkant bleef Portugal met de lepe Tatiana Pinto loeren op dat ene moment, maar Oranje bleef de betere ploeg.

Beerensteyn, weggestuurd door Groenen, trok na een uur vanaf links naar binnen en schoot hard op Pereira. Opvallend: Jonker hield zijn wissels lang op zak. Damaris Egurrola was na 80 minuten de eerste verse kracht, nadat de opponent al viermaal had gewisseld. Van de Donk moest plaatsmaken voor haar ploeggenoot bij Olympique Lyon.

Er waren bijna 12.000 toeschouwers in het stadion Forsyth Barr in Dunedin. Ⓒ Eigen Foto

VS volgende opponent

Portugal schoot in de 83e minuut voor de eerste keer tussen de palen, maar Daphne van Domselaar, het gehele duel geconcentreerd spelend en prima meevoetballend, maakte het indraaiende schot van Telma Encarnação vakkundig onschadelijk.

Het Nederlands elftal werkt maandag in de ochtenduren nog een training af voordat de ploeg terugkeert naar de thuisbasis in Tauranga. Woensdag reist Oranje af naar Wellington, waar het een dag later om 13.00 uur (03.00 Nederlandse tijd) de VS treft. De Amerikanen versloegen in hun openingswedstrijd Vietnam met speels gemak: 3-0.

Opstelling Oranje: Van Domselaar; Pelova (Casparij/94), Spitse, Van der Gragt, Janssen, Brugts; Groenen, Roord, Van de Donk; Beerensteyn (Snoeijs/87), Martens.